القدس المحتلة: اعتقال فلسطينية بزعم محاولة طعن شرطي بالبلدة القديمة

اعتقلت قوات الاحتلال شابة فلسطينية بزعم محاولة طعن شرطي، فيما اعتدت على مصلين في ساحات المسجد الأقصى.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين امرأة فلسطينية (44 عاما) من سكان منطقة جنين، بزعم محاولتها طعن أحد عناصر الشرطة عند باب حطة في القدس المحتلة.

وأفيد بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابة الفلسطينية بعد الاعتداء عليها بواسطة الصاعق الكهربائي.

وادعت شرطة الاحتلال في القدس أن "مشتبهة حاولت طعن شرطي في البلدة القديمة، وفي أعقاب ذلك جرى اعتقالها دون الإبلاغ عن إصابات".

واستنفرت قوات الاحتلال في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى وعلى أبوابه، ومنعت الدخول والخروج من البلدة القديمة.

وأظهر توثيق مصور، إقدام قوات الاحتلال بالاعتداء على عدد من المصلين في ساحات المسجد الأقصى وإبعادهم من خلال استخدام القوة وإشهار الأسلحة بوجههم.