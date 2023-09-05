طولكرم: شهيد وإصابات برصاص الاحتلال بمخيم نور شمس

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عقب اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وتصدى شبان فلسطينيون، لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم، واندلعت اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى إعطاب آليات الاحتلال العسكرية.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على مخيم نور شمس بطولكرم"، مؤكدا أن "كل هذه التحديات والممارسات العدوانية، لن تغير موقف شعبنا في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد الشاب عايد أبو حرب (21 عاما)، جراء إصابته بالرأس برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس.

ونقل الشاب المصاب برصاص الاحتلال وهو بحالة خطيرة جدا من مخيم نور شمس إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، حيث أعلن الطاقم الطبي عن استشهاده تأثرا بإصابته.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية والإسعاف من الوصول لمكان المصابين، حيث بلغ عن عدة إصابات بالرصاص الحي في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس، بعدد كبير من الآليات العسكرية، وصاحبتها عدد من الجرافات العسكرية التي أحدثت خرابا في شوارع المخيم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "تم تفجير عدة عبوات ناسفة عثر عليها داخل مبانٍ في مخيم نور شمس، كما تم العثور على متفجرات جاهزة للاستخدام ومعدات تستدم في تصنيع العبوات وغيرها، وتم تدمير مكان يستخدم من قبل المسلحين كمقر لهم".

وأظهرت مقاطع فيديو، جرافات الاحتلال العسكرية، وهي تدمر البنية التحتية في الشارع الرئيسي لمخيم طولكرم، تحسبا لوجود عبوات ناسفة.

ودمرت جرافات الاحتلال الشارع الرئيسي الواصل بين مدينة طولكرم ومنطقة وادي الشعير، وأخرجته عن الخدمة.

وأدى تدمير البنية التحتية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مخيم نور شمس.

وحطمت قوات الاحتلال صرح الشهيد سيف أبو لبدة في مخيم نور شمس بطولكرم، كما دمرت الجرافات عددا من المحال وتسبب اقتحام الاحتلال أضرارا بالعديد من المنازل وكذلك بأحد المساجد الذي تحطمت نوافذه.

ونفذ فلسطينيون 18 عملا مقاوما في الضفة الغربية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني، تنفيذ مقاومين 5 عمليات إطلاق نار، وإسقاط طائرة استطلاع، وإلقاء عبوات ناسفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، واندلاع 6 مواجهات في مناطق متفرقة.

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