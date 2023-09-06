الرملة: قتيل ومصابان بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار عن مقتل شخص وإصابة آخريْن بجروح خطيرة في حي الجواريش بمدينة الرملة، فيما عثر على مركبة أضرمت بها النيران يشتبه بضلوعها في الجريمة.

قتل شخص وأصيب آخران بجروح وصفت بالخطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الأربعاء، في حي الجواريش بمدينة الرملة.

ونقل المصابون إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وهناك جرى إقرار وفاته أحدهم بعد فشل محاولات إنعاشه، فيما وصفت حالة الآخرين بالخطيرة وهما يخضعان للعلاج.

وأفادت الطواقم الطبية في بلاغ أولي، بأنها قدمت الإسعافات الأولية، وأجرت عملية إنعاش لمصاب بحالة حرجة أثناء نقله إلى المستشفى.

وعثر على مركبة وقد أضرمت فيها النيران في موقع قريب، ويشتبه بأنها استخدمت في تنفيذ الجريمة.

وأوضحت الطواقم الطبية أنه لدى وصول المسعفين إلى موقع الجريمة، كان "مصابان ملقيان على الطريق"، ولفتت إلى أن "أحد المصابين كان دون نبض وغير قادر على التنفس".

وأضافت "قمنا بإجراء إنعاش متقدم له، ونقلناه إلى المشفى بواسطة سيارة العناية المركزة التابعة لـ‘نجمة داوود الحمراء‘، مع الاستمرار في إجراء عملية الإنعاش له فيما كانت حالته حرجة".

ولفتت إلى أن "المصاب الثاني كان واعيًا. قدمنا ​​له العلاج الطبي الذي شمل وقف النزيف، كما قمنا بنقله إلى المستشفى مع مواصلة العلاج الطبي، فيما كانت حالته خطيرة".

من جانبها، قالت الشرطة إن عناصرها وصلوا إلى موقع الجريمة في حي الجواريش في الرملة، وبدأوا بالتحقيق في ملابساتها، كما شرعوا بتمشيط المنطقة في محاولة للعثور على الجناة.

162 قتيلا عربيا منذ مطلع العام الجاري

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 162 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

ومنذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري قتل 7 أشخاص في جرائم إطلاق نار نفذت في المجتمع العربي، كان آخرها الجريمة التي ارتكبت صباح اليوم قرب قرية أبو سنان، وراح ضحيتها شقيقان من جديدة المكر.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.