الخليل: 19 إصابة بينها 5 حرجة بحادث طرق في بلدة السموع

أسفر حادث طرق وقع في بلدة السموع قرب الخليل، عن إصابة 19 شخصا، وُصفت جراح 5 من بينهم بالحرجة.

أُصيب 19 شخصا بجراح متفاوتة الخطورة، بينهم 5 أشخاص تعرّضوا لإصابات حرجة، إثر حادث طرق وقع قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الأحد.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" في بيان، بوقوع "19 إصابة بحادث سير في بلدة السموع، قرب الخليل"، مؤكدة أن من "بين الإصابات، 5 إصابات بالغة الخطورة".

وأشارت الجمعية إلى أنه "تم تقديم الإسعاف الأولي للمصابين، ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج".

وأفادت مصادر محلية بأن حادث الطرق وقع على طريق يطّا - السموع، عند مدخل سوسيا.

وأظهرت صور التُقطت من مكان وقوع الحادث، مركبتين حُطّمت واجهتيهما المقدّمتين؛ في حين لم تُعرف الأسباب التي أدّت إلى وقوع الحادث حتّى الآن.