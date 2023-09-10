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10/09/2023 - 18:48

زلزال المغرب: ارتفاع حصيلة القتلى إلى ألفين و122 ونحو ألفين و500 إصابة 1400 منها حرجة

زلزال المغرب: ارتفاع حصيلة القتلى إلى ألفين و122 ونحو ألفين و500 إصابة 1400 منها حرجة

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في المغرب، إلى ألفين و 122 وفاة، بالإضافة إلى نحو ألفين و500 إصابة، وفق حصيلة غير نهائية، بحسب ما أعلنت السلطات، مساء اليوم الأحد.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أنه "في حصيلة محدَّثة؛ بلغ عدد ضحايا الزلزال 2122 وفاة، و2421 جريحا".

ومساء الجمعة الماضي، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

تفاصيل أوفى تباعا...

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