ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2497 قتيلا و2476 مصابا

ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة الماضي، إلى 2,497 قتيلا على الأقل، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية، اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "في حصيلة محدثة، إلى حدود الساعة العاشرة صباح اليوم، الإثنين، بلغ ضحايا الهزة الأرضية 2,497 قتيلا و2,476 جريحا".

وأفادت الوزارة، بأن الوفيات سجلت بتسعة أقاليم، بواقع "1,452 وفاة بإقليم الحوز (شمال)، و764 بإقليم تارودانت (وسط)، و202 بإقليم شيشاوة (شمال)، و41 بإقليم ورزازات (شمال)، و18 بعمالة مراكش (شمال)، و11 بإقليم أزيلال (شمال)".

كما تم رصد "5 وفيات بعمالة أغادير وإداوتنان (وسط)، و3 في الدار البيضاء الكبرى (شمال)، ووفاة واحدة بإقليم اليوسفية (شمال)، ومثلها بإقليم تنغير (جنوب)"، وفق البيان ذاته.