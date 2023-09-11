نابلس: مقتل مسنّ من عسكر بإطلاق نار في بلدة دير الحطب

أسفر إطلاق نار خلال شجار في بلدة دير الحطب، عن مقتل و أسامة إبراهيم السوقي (64 عاما)، وهو من سكان مخيم عسكر.

قُتل مسنّ من مخيّم عسكر في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، من جرّاء إصابته بإطلاق نار في بلدة دير الحطب، مساء اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر محلية بأن القتيل هو أسامة إبراهيم السوقي، لافتة إلى أنه قُتل خلال شجار.

ضحية إطلاق النار، أسامة إبراهيم السوقي

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إن "مواطنا من مخيم عسكر قُتل بلإطلاق نار في بلدة دير الحطب".

وذكر ارزيقات في بيانه الذي أصدره مساء اليوم، أن "مواطنا يبلغ من العمر (64 عاما) من سكان قرية عسكر البلد شرق نابلس، قتل نتيجة تعرضه لإطلاق نار في بلدة دير الحطب شرقي المدينة".

وأكد أن الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها.