إصابة مستوطنَين بعملية إطلاق نار في حوارة

مستوطنان أصيبا بـ"شظايا زجاجية" في عملية إطلاق نار استهدفت مركبتهما قرب بلدة حوارة الفلسطينية؛ المنفذون لاذوا بالفرار؛ الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة ويشرع بالبحث عن المنفذين.

أصيب مستوطنان في عملية إطلاق نار نفذت مساء اليوم، الثلاثاء، في بلدة حوارة الفلسطينية، جنوب نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الطواقم الطبية بأن المستوطنين أصيبا بـ"شظايا زجاجية"، وأكدت أنهما لم يفقدا الوعي؛ وأشارت تقارير إسرائيلية إلى تعرضهما لإطلاق نار من مركبة لاذت بالفرار.

وبحسب الطواقم التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، فإن حالة المستوطنين "طفيفة"؛ فيما جاء في بيان صدر أنه تلقى بلاغا حول إطلاق نار في حوارة، وأضاف أن الحادث "قيد الفحص".

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، ونصب حواجز عسكرية وأغلق طرقات، فيما شرعت قواته بتمشيط المنطقة في محاولة للعثور على منفذي العملية.