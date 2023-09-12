مصرع شاب من دير الأسد بحادث طرق على شارع 6

تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن مصاب جراء حادث طرق، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدمت الإسعافات الأولية لشاب وصفت إصابته بالخطيرة جدا، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته في المكان، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

لقي الشاب خالد حسين صنع الله (21 عاما) من بلدة دير الأسد، مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 6 في منطقة الكرمل قرب مفرق "إلياكيم" باتجاه الجنوب.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن مصاب جراء حادث طرق، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدمت الإسعافات الأولية لشاب وصفت إصابته بالخطيرة جدا، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته في المكان، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحدث، وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب الذي كان يقود شاحنة على شارع 6 بالاتجاه من الشمال إلى الجنوب، ولأسباب لم تتضح بعد انحرف بالشاحنة عن مسارها واصطدام بالجدار الفاصل.

وشهدت منطقة الحادث ازدحامات مرورية، حيث أغلقت الشرطة أحد المسالك، وطلبت من جمهور السائقين عدم السفر على شارع 6 في منطقة الكرمل باتجاه الجنوب، والسفر عبر طرقات بديلة لحين الانتهاء من معالجة الحادث.