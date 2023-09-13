اعتداء الاحتلال على متظاهرين شرقيّ غزّة: 4 شهداء ومصابون بانفجار عبوة ناسفة

استهداف متظاهرين من قِبل عناصر الاحتلال بغزة، اليوم(Getty Images)

استشهد 4 أشخاص، وأُصيب آخرون في قطاع غزة المحاصَر، مساء اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة بمتظاهرين قرب السياج الفاصل، واعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على متظاهرين قرب السياج، شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان مقتضب:"ارتقاء شاب و7 إصابات؛ من جرّاء انفجار شرق غزة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان مقتضب عن "إصابة ثلاثة فلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة".

وزارة الصحة بغزة: "ارتقاء شاب و7 إصابات؛ جراء انفجار شرق غزة"



التفاصيل: https://t.co/5blTuB21Wr pic.twitter.com/LysURii36u — موقع عرب 48 (@arab48website) September 13, 2023

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أطلق أعيرة مطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وتجمَّع مئات الشبان الفلسطينيين قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، في خضم مهرجان خطابي دعت له الفصائل الفلسطينية.

وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الشريط الحدودي، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

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