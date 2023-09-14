البنك المركزيّ الأوروبيّ يرفع الفائدة بمعدل قياسيّ

هذه الزيادة هي العاشرة على التوالي منذ أطلق البنك المركزي موجة رفع معدلات فائدة تعد الأكبر في تاريخه في تموز/ يوليو العام الماضي، بعدما ارتفعت الأسعار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع الفائدة مجددا بمقدار ربع نقطة، لتسجل أعلى معدلات لها منذ بدء التعامل باليورو في 1999.

ويعني رفع البنك الأوروبي سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، ارتفاع معدل الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي يبلغ 4,00 بالمئة.

ويرتفع الآن سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 4,50 بالمئة وعلى تسهيل الإقراض الهامشي إلى 4,75 بالمئة.

وذكر المصرف المركزي أن المعدلات بلغت الآن مستويات ستساعد في إعادة التضخم إلى الهدف المحدد له، وهو 2%، فيما رأى بعض المحللين في الخطوة مؤشرا إلى أن دورة رفع المعدلات الحالية شارفت على نهايتها.

وهذه الزيادة هي العاشرة على التوالي منذ أطلق البنك المركزي موجة رفع معدلات فائدة تعد الأكبر في تاريخه في تموز/ يوليو العام الماضي، بعدما ارتفعت الأسعار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبيل الاجتماع، انقسم المحللون بشدة بشأن إن كان المصرف سيرفع المعدلات مجددا، أم أنه سيمتنع لفترة نتيجة المؤشرات المتزايدة إلى الضغط الاقتصادي على الدول العشرين التي تستخدم اليورو.

لكن في نهاية المطاف، أقنعت ضغوط التضخم المتفاقمة مجلس المصرف بالحاجة لزيادة المعدل مجددا.

وقال البنك المركزي الأوروبي لدى إعلانه القرار "يواصل التضخم تراجعه، لكن ما زال من المتوقع أن يبقى مرتفعا لمدة طويلة جدا".