الخليل: إصابة شاب طعنا في هجوم للمستوطنين

أسفر هجوم للمستوطنين على حي تل الرميدة وسط الخليل عن إصابة شاب فلسطيني من جراء تعرضه للطعن.

أصيب شاب مساء السبت في هجوم نفذه مستوطنون على الفلسطينيين ومنازلهم في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

وجاء في التفاصيل، أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتدوا على الشاب عبد الله راغب أبو عيشة، وطعنوه بسكين في ظهره.

وأسفر الاعتداء عن إصابة الشاب بجراح تلقى على إثرها العلاج في المكان، فيما وصفت إصابته بالمتوسطة.

وأقدم المستوطنون على رشق الفلسطينيين ومنازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما أسفر عن تحطيم عدد من نوافذ المنازل لعائلات أبو مرخية وأبو شمسية وغانم ودعيس والحداد وأبو هيكل وأبو عيشة وغيرها، قرب مستوطنة "رماتي شاي" المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة.

يتبع...