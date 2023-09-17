النقب: إصابة شاب بجراح خطيرة بحادث طرق

أسفر حادث طرق وقع في النقب، مساء الأحد، عن إصابة شاب بجراح خطيرة، وذلك بعد ساعات قليلة من مصرع رجل من الطيبة بحادث طرق آخر وقع على شارع 6.

أُصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بجراح خطيرة، في حادث طرق وقع في النقب، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى مكان وقوع الحادث، بأنه "تلقّى بلاغا في منطقة النقب، بشأن انقلاب مركبة على شارع 25".

وقدّم الطاقم الطبيّ الإسعافات الأوليّة للشاب المصاب، مؤكدا أنه تمّ نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، و"هو في حالة خطيرة"، لاستكمال تلقّي العلاج.

وشدّد الطاقم على أن الشاب المصاب كان "فاقدا للوعي، بالإضافة إلى إصابته في الرأس".

وفي وقت سابق من مساء الأحد، لقي يوسف مصاروة (40 عاما)، وهو من مدينة الطيبة، مصرعه في حادث انقلاب سيارة عند شارع 6 قرب مفترق "شورك"، جنوبي البلاد، فيما أصيب اثنان آخران بجروح وصفت بالمتوسطة.

وأقرّ الطاقم الطبي وفاة مصاروة متأثرا بجراحه الخطيرة، فيما قدم الإسعافات الأولية لمصابين آخرين عانيا جروحا متوسطة في جسديهما.