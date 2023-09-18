حوادث الطرق: مصرع شخص في كفر قاسم وإصابة خطيرة قرب الطيبة

أسفرا حادثا طرق في منطقة المثلث الجنوبي عن مصرع شخص في كفر قاسم وإصابة سائق دراجة نارية قرب مدينة الطيبة.

من مكان الحادث في مدخل كفر قاسم (تصوير طواقم الإسعاف)

لقي شخص، في الخمسينيات من عمره، مصرعه في حادث طرق بمدخل مدينة كفر قاسم، فيما أصيب سائق دراجة نارية في حادث منفصل قرب مدينة الطيبة، مساء الإثنين.

في كفر قاسم، أسفر حادث طرق بين مركبتين عن مصرع سائق إحداهما متأثرا بجراحه الخطيرة.

وقال المضمدان نور وسليم صرصور إن "الفقيد عانى جروحا خطيرة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وعلى شارع 444 قرب الطيبة، قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لسائق دراجة نارية عانى جروحا خطيرة وغير مستقرة إثر حادث طرق وقع مع شاحنة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادثين المنفصلين.

ومساء أمس الأحد، لقي يوسف مصاروة (40 عاما) من الطيبة مصرعه في حادث انقلاب سيارة عند شارع 6 قرب مفترق "شورك"، جنوبي البلاد، فيما أصيب اثنان آخران بجروح وصفت بالمتوسطة.