قراوة بني حسان: الاحتلال يستهدف مدرسة طالبات ويخطر بوقف بناء 23 منزلا

أُصيبت عشرات الطالبات بحالات اختناق بعد استهداف قوات الاحتلال لمدرسة بنات بقراوة بني حسان، وفي سياق متصل، أخطرت نفس القوات بوقف البناء والعمل في 23 منزلًا بالبلدة.

أصيبت عشرات الطالبات الفلسطينيات، الأربعاء، بحالات اختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع على إحدى المدارس شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن "جيش الاحتلال يستهدف مدرسة الإناث الأساسية في بلدة قراوة بني حسان (بسلفيت) بقنابل الغاز المسيل للدموع".

وأشارت الجمعية، إلى "وقوع عشرات حالات الإغماء والاختناق في صفوف الطالبات".

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت قراوة بني حسان وسلمت ثمانية فلسطينيين إخطارات بهدم مساكنهم بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة "ج".

وأشار الشهود، إلى أن مواجهات اندلعت بين السكان والقوات.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من البلدة، وسلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء في 23 منزلا، منها 9 منازل مأهولة، وعُرف من أصحابها: نظام محمود عاصي، ومحمود جمال عاصي، ومحمد فتحي، وساطي مثقال.