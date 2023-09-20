قره باغ: اتفاق لوقف إطلاق النار وأذربيجان تعلن عن محادثات لإعادة دمج الإقليم

أعلن الانفصاليون الأرمن أنهم قبلوا اقتراح باكو إجراء محادثات بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أذربيجان.

أعلن الانفصاليون الأرمن في ناغورني قره باغ الأربعاء، أنهم سيوقفون إطلاق النار وسيلقون أسلحتهم، في إشارة إلى انتهاء عملية "مكافحة الإرهاب" التي بدأتها القوات الأذربيجانية قبل يوم في المنطقة المتنازع عليها.

وقالت الرئاسة المعلنة للمنطقة في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي "عبر وساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية المتمركزة في ناغورني قره باغ، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الوقف الكامل لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 13:00 (9:00 بتوقيت غرينتش) في 20 أيلول/ سبتمبر 2023".

كما أعلن الانفصاليون الأرمن أنهم قبلوا اقتراح باكو إجراء محادثات بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أذربيجان.

وقالت السلطات الانفصالية "ستتم مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورني قره باغ في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان"، مضيفا "ستجري في مدينة يفلاخ في 21 أيلول/ سبتمبر".

يتبع...