عباس: السلام لن يتحقق في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس إن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد منح الشعب الفلسطيني "كامل حقوقه"، في إشارة على ما يبدو إلى اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل والسعودية.

حذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الخميس، في خطاب له أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، من أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الاوسط، من دون حصول الشعب الفلسطيني على "كامل حقوقه".

وقال عباس في مستهل خطابه: "واهم من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق من دون حصول شعبنا على كامل حقوقه"، في إشارة على ما يبدو إلى اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل والسعودية بوساطة أميركية.

وحذّر الرئيس الفلسطيني من تحويل إسرائيل الصراع السياسي إلى "صراع ديني".

وأَضاف عباس أن "إسرائيل تنتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن، وقد تحللت من اتفاق أوسلو، ولا يزال لدينا أمل في تنفيذ قراراتكم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا".

وتابع الرئيس الفلسطيني أن "حكومة اليمين العنصري الإسرائيلي مستمرة في الاعتداء على شعبنا وتدمير المنازل والممتلكات".

وقال: "سنقوم برفع شكاوى لدى الجهات الدولية المعنية على إسرائيل بسبب الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب بحقنا، وعلى بريطانيا وأميركا لدورهما في وعد بلفور".

كما حذر عباس من "تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني ستتحمل إسرائيل مسؤوليته"، (في إشارة إلى الاقتحامات والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس).

وتابع: "أمام الاستعصاء الذي تواجهه عملية السلام بسبب السياسات الإسرائيلية، لم يَبقَ سوى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وضع الترتيبات لعقد مؤتمر دولي للسلام، تشارك فيه جميع الدول المعنية".

وأضاف: "قد يكون (المؤتمر) الفرصة الأخيرة لإبقاء حل الدولتين مُمكنا، ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة". كما دعا عباس إلى تجريم إنكار النكبة، واعتماد الخامس عشر من أيار/ مايو من كل عام، يوما عالميا لإحياء ذكراها.

وطالب "باتخاذ خطوات عملية مستندة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وللقانون الدولي، والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بإعلان هذا الاعتراف، وأن تحظى فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".