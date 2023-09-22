أخبار عربية ودولية | أخبار الوطن العربي
22/09/2023 - 23:00

البترول الوطنيّة الكويتيّة: اندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، الجمعة، إن حريقا اندلع في المنطقة السادسة، في وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي، مؤكدة أن "فرق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليا بالتعامل مع الحريق".

البترول الوطنيّة الكويتيّة: اندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي

ألسنة النيران متصاعدة من المصفاة

اندلع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت، بحسب ما أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، الجمعة.

وقالت الشركة عبر منصة "إكس"، إن حريقا اندلع في المنطقة السادسة، في وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأضافت أن "فرق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليا بالتعامل مع الحريق".

وتابعت الشركة: "سنوافيكم بمزيد من التفاصيل فور توفّرها".

الكويت حريق مصفاة بترول ميناء الأحمدي حريق ميناء الأحمدي ميناء الأحمدي الان مباشر فيديو حريق ميناء الأحمدي

التعليقات