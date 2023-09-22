البترول الوطنيّة الكويتيّة: اندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، الجمعة، إن حريقا اندلع في المنطقة السادسة، في وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي، مؤكدة أن "فرق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليا بالتعامل مع الحريق".

اندلع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت، بحسب ما أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، الجمعة.

وقالت الشركة عبر منصة "إكس"، إن حريقا اندلع في المنطقة السادسة، في وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي.

ألسنة النيران متصاعدة من مصفاة في #ميناء_الأحمدي، في #الكويت، فيما قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، إن طواقم إطفاء لا تزال تحاول إخماد الحريق.



التفاصيل: https://t.co/ktt1o04KNJ pic.twitter.com/GPm5aMchVg — موقع عرب 48 (@arab48website) September 22, 2023

وأضافت أن "فرق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليا بالتعامل مع الحريق".

وتابعت الشركة: "سنوافيكم بمزيد من التفاصيل فور توفّرها".