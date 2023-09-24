إصابة خطيرة لطفل من النقب إثر تعرضه للدغة عقرب

تعرّض طفل من منطقة النقب، جنوبي البلاد، للدغة عقرب ما أسفر عن إصابته بحالة خطيرة، صباح اليوم الأحد.

أُصيب طفل (6 أعوام) من منطقة النقب، جنوبي البلاد، من جرّاء تعرّضه للدغة عقرب، ووُصفت حالته بأنها خطيرة، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى، الساعة 09:35، بلاغا عن طفل نُقل إلى عيادة طبية في بلدة عراد، بعد أن تعرّض للدغة عقرب. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للطفل (6 أعوام) ووُصفت حالته بأنها خطيرة، ثم نقله وهو تحت التخدير والتنفس الاصطناعي، إلى المركز الطبي (سوروكا) في مدينة بئر السبع، لاستكمال العلاج".