اعتقال طلبة في بيرزيت: الاحتلال يزعم أنهم كانوا على وشك تنفيذ عمليات

الاحتلال يعتقل ثمانية طلاب من حرم جامعة بيرزيت، ويدعى أن ذلك يأتي ضمن نشاط تحقيقي واستخباراتي يستهدف "خلايا حماس الطلابية في جامعات الضفة"؛ ويزعم أن المعتقلين في بيرزيت خططوا لتنفيذ عمليات وشيكة ضد أهداف إسرائيلية.

زعم الاحتلال الإسرائيلي، أن طلبة في جامعة بيرزيت شمالي مدينة رام الله، اعقلتهم قواته فجر اليوم، الأحد، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات وشيكة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه بتوجيه من حركة المقاومة الإسلامية ("حماس").

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن جيش الاحتلال وجهاز أمنه العام (الشاباك). وأكد الاحتلال في بيانه أن قواته اعتقلت "ثمانية مطلوبين في جامعة بيرزيت، كانوا يخططون لتنفيذ عملية خلال الفترة الوشيكة المقبلة".

وادعى الاحتلال أن "الجيش والشاباك أجريا خلال الأشهر الماضية، عمليات استخباراتية وتحقيقات بهدف إحباط أنشطة المجموعات الإرهابية المكونة من خلايا حماس الطلابية (الكتلة الإسلامية) التي تنشط في جامعات الضفة الغربية".

صورة أرفقها الاحتلال مع بيانه، وادعى أنها تظهر ما يدين المعتقلين

وأضاف أنه "في إطار هذه التحقيقات تم اعتقال عدد من الخلايا الإرهابية العاملة في جامعة بيرزيت"، وزعم أن "تحقيقات الشاباك بيّنت أن هؤلاء الناشطين تم تجنيدهم من قبل عناصر حماس في قطاع غزة، وحصلوا على أسلحة وذخائر لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية".

وأضاف أنه "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك، خلال ليلة الأحد، دخلت القوات إلى جامعة بيرزيت، حيث تم اعتقال ثمانية مطلوبين كانوا مختبئين هناك"، وقال إنه "بحسب المعلومات المتوفرة لدى الجهات الأمنية، كان المطلوبون على أهبة الاستعداد لتنفيذ هجمات خلال الفترة الوشيكة المقبلة".

وأكد الاحتلال أنه اعتقل "مطلوبا آخر" في منطقة قريبة خارج أسوار الجامعة، بالإضافة إلى أربعة آخرين في بلدة خربة كرمة، وزعم الاحتلال أن قواته عثرت على "مواد تحريضية، من بينها أعلام حماس ووسائل تكنولوجية" بحوزة المعتقلين.

وفجر اليوم، اقتحم الجيش الإسرائيلي، جامعة بيرزيت، شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، واعتقل عددا من طلابها، وأحدث أضرارا في ممتلكاتها.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال من الحرم الجامعي رئيس مجلس الطلبة، عبد المجيد ماجد حسن، ومنسق الكتلة الإسلامية، عمرو خليل، وسكرتير لجنة التخصصات، عبد الله نجم، وسكرتير اللجنة الرياضية، أحمد عويضات، وعضو مؤتمر المجلس، يحيى فرح، كما اعتقل الاحتلال ثلاثة طلاب وهم: محمود نخلة وحسن علوان وعبد الله أبو قياص.

الطلاب الذين تم اعتقالهم فجر اليوم من جامعة بيرزيت

وفي بيان صدر عنها أدانت جامعة بيرزيت "اقتحام حرمها واعتقال عدد من طلبتها"، وأوضحت أن "قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حرم الجامعة فجر الأحد، واعتقلت عددا من الطلبة كما أحدثت خرابا في ممتلكات الجامعة".

وعدت الاقتحام "انتهاكا كبيرا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية".

وأشارت الجامعة إلى أنها تعمل، من خلال محاميها والمؤسسات القانونية، على "الاطمئنان على طلبتها المعتقلين".

وأفاد شهود عيان بأن نحو 20 مركبة عسكرية إسرائيلية شوهدت في محيط الجامعة. وأضاف الشهود أن من بين المعتقلين طلبة ينتمون للكتلة الإسلامية (الذراع الطلابي لحركة حماس)، ورئيس مجلس الطلبة، عبد المجيد حسن.