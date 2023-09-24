حملة اعتقالات بالضفة طالت رئيس وأعضاء مجلس الطلبة بجامعة بير زيت

اعتقلت قوات الاحتلال من الحرم الجامعي رئيس المجلس عبد المجيد ماجد حسن ومنسق الكتلة الإسلامية عمرو خليل، وسكرتير لجنة التخصصات عبد الله نجم، وسكرتير اللجنة الرياضية أحمد عويضات، وعضو مؤتمر المجلس يحيى فرح، كما اعتقل الاحتلال ثلاثة طلاب.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، بينهم رئيس وأعضاء مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بير زيت.

وفجرا، اقتحمت قوات الاحتلال معززة بعناصر من الوحدة الخاصة، حرم جامعة بير زيت واعتقلت أعضاء في مؤتمر مجلس الطلبة ونشطاء في الكتلة الإسلامية بينهم رئيس مجلس اتحاد الطلبة.

الطلاب الذين تم اعتقالهم فجر اليوم من جامعة بير زيت

واعتقلت قوات الاحتلال من الحرم الجامعي رئيس المجلس عبد المجيد ماجد حسن، ومنسق الكتلة الإسلامية عمرو خليل، وسكرتير لجنة التخصصات عبد الله نجم، وسكرتير اللجنة الرياضية أحمد عويضات، وعضو مؤتمر المجلس يحيى فرح، كما اعتقل الاحتلال ثلاثة طلاب وهم: محمود نخلة وحسن علوان وعبد الله أبو قياص.

وقامت قوات الاحتلال بتخريب ممتلكات الطلبة ومقتنياتهم، إجراء أعمال التفتيش داخل الحرم الجامعي.

ودانت إدارة الجامعة الاقتحام واعتقال الطلبة وتخريب الممتلكات، واعتبرت الإدارة في بيان لها، أن الاقتحام انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية. وقالت إنها تعمل من خلال محاميها والمؤسسات القانونية على الاطمئنان على الطلبة المعتقلين.

يذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها الاحتلال الحرم الجامعي لجامعة بيرزيت، وسبق أن دهم الجامعة وصادر محتويات المكاتب التابعة للكتل الطلابية شهر كانون الأول/ديسمبر 2021.

ودهمت قوات خاصة إسرائيلية في آذار/مارس 2018، حرم جامعة بيرزيت واعتقلت رئيس مجلس الطلبة عمر الكسواني.

وهاجمت وحدات المستعربين في كانون الثاني/يناير 2022، عددا من طلبة جامعة بيرزيت وأطلقت عليهم النار في الجهة الشمالية من الحرم الجامعي، واعتقلت 5 من نشطاء الحركة الطلابية عقب إصابة منسق الكتلة الإسلامية إسماعيل البرغوثي بالرصاص.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إسماعيل رائد أبو شيخة، وفواز أبو شيخة، ومعاذ أبو شيخة، من قرية كرمة جنوب الخليل.

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