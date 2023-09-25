بئر المكسور: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في بئر المكسور عن إصابة شاب (21 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة وغير مستقرة.

من مكان الجريمة

أصيب شاب، يبلغ 21 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة بئر المكسور، مساء الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للشاب المصاب، إذ وصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وشرعت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل وأحداث العنف، في ظل تقاعس الشرطة والحكومة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين.

مما يذكر أن عدد القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، بلغ 174 قتيلا بينهم 11 امرأة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 19 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها لإطلاق نار.