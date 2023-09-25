قوّات القيادة المركزيّة الأميركيّة تعلن اعتقال قياديّ من "داعش" في سورية بعد غارة بالهليكوبتر

قالت القوات الأميركية، إنه "تمّ القبض على أبو هليل الفدعاني"، الذي شددت على أنه "مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش") بسورية، خلال الغارة".

مبنى في سورية اغتيل فيه قيادي سابق من "داعش" (توضيحيّة - Getty Images)

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، اعتقال قياديّ من تنظيم "داعش" الإرهابيّ في سورية، بعد غارة شنّتها السبت الماضي.

وذكرت قوات القيادة المركزية الأميركيّة في بيان أصدرته اليوم، أن قواتها اعتقلت قياديا في تنظيم "داعش"بعد تنفيذ غارة بالهليكوبتر في شمال سورية، السبت.

وقالت في بيانها إنه "تمّ القبض على أبو هليل الفدعاني"، الذي شددت على أنه "مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش") بسورية، خلال الغارة".

وأشارت إلى أن "التقديرات تشير إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت قيادة المنطقة الوسطى للجيش الأميركي ("سنتكوم")، قد أعلنت في تموز/ يوليو الماضي، قتلها قياديًا بارزًا في تنظيم "داعش"، بغارة شنّتها في سورية.

وشنّت القوات الأميركية الضربة، قبل إعلانها آنذاك بأسبوع، وأسفرت عن مقتل القيادي في شرق سورية، أسامة المهاجر، وفق بيان "سنتكوم" الذي لم يضف أي تفاصيل عن المنطقة المستهدفة، أو القيادي القتيل ودوره في التنظيم المتطرف.

وأضافت القوات الأميركية في بيانها، أنه "ليس هناك مؤشرات تفيد بمقتل مدنيين في الغارة، لكن التحالف ينظر في تقارير حول إصابة مدني".

ومنذ عام 2011، تحولت الأجواء السورية ساحة لطائرات حربية مختلفة أبرزها تلك التابعة للقوات النظام وحليفتها روسيا أو للقوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، فضلا عن الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية والتركية.

ومنذ إعلان القضاء على "داعش" عام 2019، تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي قياديي التنظيم في سورية والعراق. وتشنّ بين الحين والآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم.

وتنتشر القوات الأميركية في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشمال شرق سورية، وتتواجد في قواعد في محافظة دير الزور والرقة.

ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها الزعيم الأول لداعش، أبو بكر البغدادي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.