أول سفير سعودي لدى فلسطين يصل الضفة ويلتقي عباس

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن السديري سيقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال الزيارة التي تستمر ليومين.

وصل وفد سعودي رسمي، اليوم الثلاثاء، برئاسة السفير غير المقيم في الأراضي الفلسطينية نايف السديري، إلى الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت مسؤولة فلسطينية في وزارة الخارجية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن السديري سيقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال الزيارة التي تستمر ليومين.

وهذه الزيارة هي الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين في العام 1993 التي سمحت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. وتأتي الزيارة فيما تقود واشنطن محادثات بين إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات بين البلدين ما يثير قلقا فلسطينيا.

وأوضحت القائمة بأعمال محافظ أريحا يسرى سويطي، أن "الوفد السعودي وصل الأراضي الفلسطينية". ووصل الوفد من الأردن عبر جسر الملك حسين (اللنبي) الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وأعلن في آب/أغسطس الماضي، عن تعيين السديري سفيرا غير مقيم في الأراضي الفلسطينية وسيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس.

وتتولى سفارة السعودية في العاصمة الأردنية عمان تقليدا ملف الأراضي الفلسطينية.