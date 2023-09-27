العراق: أكثر من 250 قتيلا وجريحا بحريق في قاعة للأعراس بالحمدانيّة في نينوى

أسفر حريق اندلع في قاعة أعراس في محافظة نينوى بالعراق، عن مصرع أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 150 آخرين؛ وكشفت مديرية الدفاع المدني، عن تفاصيل الحريق، وأكدت "انهيار أجزاء من القاعة، نتيجة استخدام مواد بناء سريعة".

لقي 100 شخص على الأقلّ مصارعهم، وأُصيب 150 آخرون على الأقلّ كذلك، إثر اندلاع حريق في قاعة للأعراس بمحافظة نينوى، شماليّ العراق، فجر اليوم الأربعاء.

وأعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، تسجيل مئة حالة وفاة كحصيلة أولية، من جراء حادثة الحريق.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، أن "دائرة صحة نينوى ، سجلت مئة حالة وفاة، وأكثر من 150 مصابا كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية ("واع")، نقلا عنه.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين، إثر حريق قضاء الحمدانية.

#فيديو متداول على أنه يُظهر لحظة انهيار جزء من القاعة بسبب#حريق نشب في #قاعة_أعراس بمحافظة نينوى في #العراق، وأسفر عن مصرع وإصابة 250 شخصا على الأقل.



للتفاصيل: https://t.co/f8zmI5WrN3 pic.twitter.com/2Xdb7ichLA — موقع عرب 48 (@arab48website) September 26, 2023

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يجري اتصالا هاتفيا بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، ويوجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين، جراء الحادث المؤسف".

وقبل إعلان الحصيلة الأولية للضحايا، أعلنت مديرية الدفاع المدني، استنفار فرق الاطفاء للسيطرة على الحريق.

وذكرت المديرية في بيان، أن "الدفاع المدني يستنفر فرق الاطفاء للسيطرة على حادث حريق اندلع داخل قاعة للمناسبات في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".

تجمّع الناس وفرق الإسعاف وعناصر أمن أمام مستشفى الحمدانية (Getty Images)

وكان وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، قد وجه بالاستنفار لاسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن "وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، وجه باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لاسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم".

(Getty Images)

وكشفت مديرية الدفاع المدني، عن تفاصيل الحريق، وقالت في بيان إن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال، المخالفة لتعليمات السلامة، والمحالة إلى القضاء بحسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013، لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".

وأضافت أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة، نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة، تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".