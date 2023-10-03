النقب: إصابة خطيرة لشابة بجريمة إطلاق نار باللقية

يشهد المجتمع العربي انفلاتا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل التي راح ضحيتها 184 شخصا بينهم 12 امرأة منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، وسط تقاعس الشرطة والحكومة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

أصيبت شابة في الثلاثينيات من عمرها من بلدة اللقية في النقب، بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "مركز نجمة داوود الحمراء، تلقى فجر اليوم بلاغا حول تعرض شابة لحادثة عنف في اللقية بمنطقة النقب".

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدّمت الاسعافات الأولية لشابة (38 عاما) وصفت حالتها بالخطيرة، حيث نقلت بعدها إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وفي حادث منفصل، أصيب شاب بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم الثلاثاء، على شارع رقم 25 بالقرب من شقيب السلام بالنقب.

ونقلت طواقم الإسعاف الشاب الجريح إلى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيق في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

ويشهد المجتمع العربي انفلاتا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل التي راح ضحيتها 184 شخصا بينهم 12 امرأة منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، وسط تقاعس الشرطة والحكومة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

واقترفت الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.