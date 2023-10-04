جرائم إطلاق النار: قتيلة من معاوية ومصابتان في شفاعمرو

مجهولون يستهدفون الشابة ياسمين محاميد في موقف سيارات تابع لقاعة أفراح في منطقة وادي عارة، حيث توجهت لحضور حفل زفاف؛ الجناة أطلقوا النار على الضحية من "مسافة صفر"؛ جريمة منفصلة في شفاعمرو تسفر عن إصابة شابتين بجراح خطيرة.

قتلت شابة، مساء اليوم، الأربعاء، من جراء تعرضها لإطلاق نار في منطقة وادي عارة في منطقة المثلث، فيما أصيبت شابتان في جريمة إطلاق نار منفصلة ارتكبت في وقت لاحق في مدينة شفاعمرو، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 187 قتيلا عربيا بينهم 13 امرأة.

وعُلم أن الضحية في وادي عارة هي ياسمين حسام محاميد - جبارين من بلدة معاوية، وهي متزوجة وأم لطفلتين؛ وقُتلت في موقف سيارات، أثناء توجهها لحضور حفل زفاف في قاعة بقرية عرعرة، حيث استهدفها ملثمون من مسافة قريبة بأعيرة نارية.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من الملثمين اقتربوا من مركبة الضحية، واستهدفوها بـ7 أعيرة نارية على الأقل، وجهت نحو القسم العلوي من جسدها، بينما كانت لا تزال داخل المركبة.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن الشابة تعرضت لإطلاق نار خلال تواجدها في مركبة خاصة في بلدة عارة على مقربة من شارع رقم 65 الرئيسي. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وعملت على إنعاش المصابة.

وفي بيان صدر لاحقا عن "نجمة داوود الحمراء"، جاء أن الطواقم الطبية أقرت وفاة المصابة متأثرة بجراحها الحرجة إثر فشل محاولات إنقاذ حياتها، خلال عملية نقلها إلى المستشفى.

وأفادت الطواقم الطبية بأن الضحية تعرضت لإطلاق نار حين تواجدت داخل مركبة في موقف سيارات تابع لقاعة أفراح تقع على مقربة من محطة شرطة "عيرون"، ولفتت إلى أن الضحية هي شابة في الثلاثينات من العمر.

وقال أحد المسعفين الذين وصلوا إلى موقع الجريمة: "لدى وصولنا إلى مكان الحادث، شاهدنا في موقف السيارات امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا فاقدة للوعي ومصابة بجروح اخترقت جسدها".

وأضاف "قدمنا ​​لها العلاج الطبي وقمنا بإجلائها إلى المستشفى فيما واصلنا إجراء عمليات الإنعاش في محاولة لإنقاذ حياتها، وفي الطريق اضطررنا لإقرار وفاتها".

وفي شفاعمرو، أصيبت شابتان بجراح تتراوح بين خطيرة وبالغة الخطورة، من جراء تعرضهما لإطلاق نار في حي "عصمان" في المدينة.

وأفادت الطواقم الطبية أنها عملت على إنعاش امراة تبلغ من العمر 40 عاما، ونقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج؛ ولفتت الطواقم أن المصابة بحالة حرجة.

وذكرت مصادر محلية أن الجريمة في شفاعمرو أسفرت كذلك عن إصابة شابة ثانية بجراح خطيرة.

يأتي ذلك مع تصاعد الجريمة والجريمة المنظمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري الذي يشهد تسجيل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا القتل، بلغت 187 قتيلا عربيا بينهم 13 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.