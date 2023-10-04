مصرع عامل في المنطقة الصناعية موديعين

أسفر حادث عمل، صباح اليوم الأربعاء، عن مصرع عامل، في الثلاثينيات من العمر، في المنطقة الصناعية (حيفل موديعين).

لقي عامل مصرعه من جراء سقوطه من علو في ورشة بناء بالقرب من المنطقة الصناعية (حيفل موديعين)، وسط البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية أن العامل البالغ من العمر نحو 30 عاما كان قد أصيب بجروح حرجة إثر سقوطه عن ارتفاع حوالي 10 أمتار، بيد أنه فارق الحياة بعد وقت وجيز.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "طواقم الإسعاف أقرت وفاة العامل بعد فشل محاولات إنعاشه، والحديث يدور عن عامل أجنبي من أصول آسيوية".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

68 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة، وفقا لجمعية "عنوان العامل" أن 68 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب 638 عمال غالبيتهم في حوادث بورش البناء.

وللمقارنة فقد لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.