الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة يومي الجمعة والسبت

قررت سلطات الاحتلال إسرائيلي، الخميس، فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، قطاع غزة والضفة الغربية، يومي الجمعة والسبت، بمناسبة عيد "بهجة التوراة".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، فرض الإغلاق على الضفة الغربية المحتلة والمعابر مع قطاع غزة المحاصر يومي الجمعة والسبت، وذلك بحجة عيد "بهجة التواراة" (سيمحات توراه).

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن الإغلاق تقرر بناء على "تقييم الوضع الأمني وقرار المستوي السياسي".

وأضاف أن الإغلاق يبدأ "من منتصف الليلة أي ليلة الخميس- الجمعة 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ أما رفع الإغلاق سيتم في منتصف ليلة السبت - الأحد 7 تشرين الأول/ أكتوبر".

وبحسب البيان، فإن رفع الإغلاق سيتوقف على "تقييم الأوضاع".

وزعم الاحتلال أنه "خلال مدة الإغلاق سيسمح بمرور الحالات الإنسانية الطبية والاستثنائية بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة.

ونهاية الأسبوع الماضي (يومي الجمعة والسبت)، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها للمعابر الفلسطينية والضفة الغربية المحتلة بحجة عيد "العرش" الذي ينتهي مساء الخميس.