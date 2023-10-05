توثيق مصوّر: استهداف قوّة خاصّة لجيش الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجّرة في طولكرم

جاء في مقطع فيديو نشرته "كتيبة طولكرم - سرايا القدس"، أنه تمّ "استهداف قوة صهيونية خاصة على محور البلاونة في عملية مشتركة نفّذتها كتيبة طولكرم والرد السريع، خلال التصدي لقوات الاحتلال، صباح اليوم في طولكرم".

نشرت "كتيبة طولكرم - سرايا القدس" مشاهد لاستهداف قوات جيش الاحتلال خلال اقتحامها طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، حيث استشهد شابان برصاص الاحتلال، فيما أُصيب 5 من عناصر جيش الاحتلال بجراح متفاوتة الخطورة.

وأعلنت الكتيبة مسؤوليتها "مع كتائب شهداء الأقصى الرد السريع عن تنفيذ عملية مشتركة، استهدفت قوات الاحتلال الخاصة على محور البلاونة".

نشرت "كتيبة طولكرم - سرايا القدس" مشاهد لاستهداف قوات جيش الاحتلال خلال اقتحامها #طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، حيث #استشهد شابان برصاص الاحتلال، فيما أُصيب 5 من عناصر جيش الاحتلال بجراح متفاوتة الخطورة.



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والشهيدان هما عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاما)، والشهيد حذيفة عدنان محمد فارس (27 عاما).

وقد أُصيب برصاص الاحتلال في شوفة جنوب طولكرم، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المكان وتقديم الإسعافات للشابين، اللذين أُعلن عن استشهادهما لاحقا.

الشهيدان عبد الرحمن فارس وحذيفة عدنان

وجاء في مقطع الفيديو الذي نشرته "كتيبة طولكرم - سرايا القدس"، أنه تمّ "استهداف قوة صهيونية خاصة على محور البلاونة في عملية مشتركة نفّذتها كتيبة طولكرم والرد السريع، خلال التصدي لقوات الاحتلال، صباح اليوم في طولكرم".

وذُكر في المقطع أنه تمّ "الاشتباك المباشر مع القوات الخاصة، واستهدافها بصليات الرصاص والعبوات المتفجرة".

فيديو متداول يوثّق لحظة انفجار عبوة ناسفة في جنود الاحتلال خلال اقتحامهم #طولكرم. pic.twitter.com/NUCKqBoHiM — موقع عرب 48 (@arab48website) October 5, 2023

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن إصابة 5 جنود من وحدة المستعربين في طولكرم، 3 منهم أُصيبوا بجروح خطيرة، فيما تراوجت إصابة اثنين منهم ما بين المتوسطة والطفيفة.

ونعت حركة "الجهاد الإسلامي"الشهيدين حذيفة فارس وعبدالرحمن عطا، ونشيد بمقاومي شعبنا وعلى رأسهم سرايا القدس التي أثبتت أنها رأس الحربة الذي يلقن الاحتلال دروسًا موجعة بالرصاص والعبوات".

من جانبها، قالت كتائب "عز الدين القسام" في بيان صدر عنها: "نزف المجاهدين القساميين حذيفة فارس وعبد الرحمن عطا منفذي عملية ’آفني حيفتس’، ونحيي أبطال التصدي لمخيم طولكرم الذين أوقعوا إصابات محققة في صفوف العدو".

وذكرت أن العملية "تأتي استكمالا لما بدأه مجاهدو القسام في مخيم طولكرم، والذين أوقعوا قوةً صهيونيةً خاصة في كمينٍ محكم برفقة إخوانهم المجاهدين من الفصائل الأخرى فجر اليوم، إذ اعترف العدوّ بإصابة خمسةٍ من جنود نخبته بينهم ثلاثةٌ في حالة الخطر".

إصابات باشتباكات مسلحة مع الاحتلال في طولكرم ونابلس، وأنباء عن شهداء وإصابات في صفوف الاحتلال



للتفاصيل:https://t.co/NWsmRP8Wnr pic.twitter.com/K5KvUBLqsK — موقع عرب 48 (@arab48website) October 5, 2023

وأضافت أن "هذه العملية جاءت ضمن سلسلة عمليات الرد على عدوان الاحتلال المتواصل بحق أقصانا وحرائرنا وأسرانا والتي كان آخرها عمليات القسام في الخليل وحوارة والأغوار وتقوع خلال الشهور الماضية، وخلفت 3 قتلى صهاينة و5 إصابات بعضها بحال الخطر".

ولفتت إلى أن "استمرار تغوّل العدوّ وتماديه ضد مقدساتنا وأسرانا وحرائرنا سيسعر نارا تبدد أمنه، وتزلزل أركانه"،مضيفة: "لن تفلح محاولات العدو واستهدافاته لمجاهدي شعبنا في وقف مقاومتنا، وستكون اقتحامات العدوّ لمناطقنا ومخيماتنا فرصةً لبنادق مجاهدينا وعبواتهم في حصد مزيدٍ من أرواح جنود نخبته، وما هو قادم أدهى وأمرّ".

من مكان استشهاد الشابين (Getty Images)

وفي وقت سابق اليوم، أفاد بيان مشترك صادر عن المتحدثين باسم وحدة حرس الحدود والجيش الإسرائيلي بأنه بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم طولكرم، دارت اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين ألقوا عبوات ناسفة باتجاه القوات الإسرائيلية، وأنه تم رصد إصابات في صفوف المقاومين.

وجاء في بيان الاحتلال أن "خلال انسحاب القوات من العملية، أصيب خمسة جنود حرس الحدود جراء إلقاء قنبلة نحوهم، وإصابة ثلاثة منهم خطيرة وإصابة اثنين تتراوح بين متوسطة وطفيفة" وجرى نقل جميعهم إلى المستشفى.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أنه تبين من تحقيق أولي أن جنود الاحتلال ألقوا قنبلة يدوية باتجاه المقاومين، الذين تمكنوا من إعادة إلقائها باتجاه الجنود، وانفجرت ما أدى إلى إصابة 5 جنود.