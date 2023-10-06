51 مصابا بمواجهات مع قوات الاحتلال في حوّارة بينهم ثلاثة بالرصاص الحيّ

قال مدير "الهلال الأحمر" في نابلس، إنه تمّ "إعلان حالة الطوارئ وتجهيز سيارات الإسعاف للاستجابة لمواجهات حوارة"، التي أغلق الاحتلال جميع مداخلها، فيما أُصيب 52 شخصا، ثلاثة منهم بالرصاص الحيّ.

جانب من المواجهات التي اندلعت بعد اعتداء الاحتلال على مشيّعين (Getty Images)

أُصيب 51 شخصا بالرصاص الحيّ، والمعدنيّ المغلّف بالمطاط، وبالاختناق، خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جنازة الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما) في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

كما أغلق الاحتلال جميع مداخل البلدة، وعرقل نقل المصابين.

وقال مدير "الهلال الأحمر" في نابلس، إنه تمّ "إعلان حالة الطوارئ وتجهيز سيارات الإسعاف للاستجابة لمواجهات حوارة".

الشبان في #حوارة يضرمون النار في غرفة صغيرة يستخدمها الاحتلال في المنطقة.

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واستُشهد الشاب لبيب محمد لبيب ضميدي (19 عاما)، فجر اليوم الجمعة، برصاص مستوطن في بلدة حوارة، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 شهداء.

وهاجم جنود الاحتلال المشاركين في الجنازة، أثناء توجههم إلى المقبرة، بعد أداء الصلاة على الشهيد وسط البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاههم، وقد تصدَّى لهم المشيّعون، الذين حملوا جثمان الشهيد على الأكتاف في مشهد مهيب، وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بممارسات الاحتلال.

قوات من جيش الاحتلال في حوارة (Getty Images)

واندلعت إثر ذلك مواجهات عنيفة، أدت إلى إصابة 51 شخصا، بينهم 19 أصيبوا بالرصاص المعدني منهم 2 منهم بالرأس، وثلاثة بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

كما هاجمت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية، وأطلقت صوبها قنابل الصوت والغاز السام، لمنعها من تغطية الحدث.

وشيّع آلاف المواطنين جثمان الشهيد ضميدي إلى مثواه الأخير، انطلاقا من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، وصولا إلى مسقط رأس الشهيد في حوارة، وقد أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل أن يوارى الثرى.

وكان الشاب ضميدي، قد استشهد برصاصة في القلب أطلقها مستوطن صوبه الليلة الماضية، في حوارة، خلال تصدي المواطنين لهجوم شنّه عشرات المستوطنين على منازلهم وممتلكاتهم، بحماية جنود الاحتلال.

الاحتلال يغلق حاجز زعترة وجميع مداخل حوارة

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وجميع مداخل بلدة حوارة الرئيسية الفرعية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز زعترة وجميع مداخل حوارة الفرعية، ومنعت مركبات المواطنين من المرور، وبعيد ذلك أشارت مصادر أخرى إلى أن قوات الاحتلال قد أغلقت كلّ مداخل قرية حوارة، مؤكدة أنه يعرقل نقل المصابين.

(Getty Images)

وأشارت المصادر إلى أن قناصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتلون أسطح المنازل في بلدة حوارة.