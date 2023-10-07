9 قتلى عرب غالبيتهم أطفال إثر سقوط قذائف صاروخية في النقب

بالإضافة إلى القتلى، عُلم أن العشرات من أهالي النقب فقدت آثارهم منذ صباح اليوم، فيما ترجح عائلاتهم اقتيادهم إلى داخل قطاع غزة مع المحتجزين الإسرائيليين.

قتل 6 أطفال و3 نساء، على الأقل، من منطقة النقب من جراء سقوط قذائف صاروخية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، تزامنا مع عملية "طوفان الأقصى" المتواصلة منذ صباح السبت.

والقتلى الأطفال هم: يزن زكريا أبو جامع (5 سنوات) من عرعرة النقب، مالك إبراهيم القرعان (14 عاما) وشقيقه جواد القرعان (15 عاما) من قرية الباط مسلوبة الاعتراف، أمين عقل القرعان (11 عاما) وابن عمه محمد ذيب القرعان (12 عاما)، ومي زهير أبو صبيح (13 عاما) من الباط أيضا.

والقتيلتان الأخريين هما فاطمة الطلقات (35 عاما) من عرعرة النقب وفايزة أبو صبيح (57 عاما) من قرية الباط.

وعُلم أن العشرات من أهالي النقب فقدت آثارهم منذ صباح اليوم، فيما ترجح عائلاتهم اقتيادهم إلى داخل قطاع غزة مع المحتجزين الإسرائيليين.

وتشهد البلدات العربية ومنها في منطقة النقب "حالة طوارئ" إثر الأحداث التي تشهدها بلدات جنوبي البلاد وتحديدا الواقعة في المناطق الحدودية مع قطاع غزة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن اعتداءات واعتقالات نفذت في عدة بلدات بينها جت المثلث ويافة الناصرة ويافا في ظل تصاعد الأحداث جنوبي البلاد.

وفي السياق، دعت لجنة المتابعة العليا والهيئة العربية للطوارئ، في بيان صدر مساء السبت، السلطات المحلية العربية لتفعيل "غرف طوارئ"، في حين دعت المواطنين لاتباع تعليمات السلامة والحذر في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية في الجنوب إثر المعركة التي أطلقتها فصائل المقاومة ضد قوات الاحتلال.