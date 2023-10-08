أنباء عن إصابات جنود إسرائيلين بـ"نيران صديقة" على الحدود اللبنانية

أفادت تقارير أولية بوقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، في منطقة الجليل، من جراء تبادل لإطلاق النار بين جنوده، قرب المناطق الحدودية جنوب لبنان، وذلك في أعقاب ورود أنباء عن "حدث أمني خطير" في المنطقة.

وبحسب موقع "واينت"، أصيب عدد من الجنود في تبادل إطلاق نار داخلي في صفوف الجيش الإسرائيلي، وليس بإطلاق نار من قبل "مخربين" على حد تعبيره؛ ولف الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يحقق في ملابسات الحادث.

ويستدل من التقارير الأولية أن جنودا أطلقوا النار على بعضهم البعض بعد الاشتباه بـ"تسلل مسلحين" من جنوب لبنان؛ ولم يتضح حجم الأضرار ولا عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

وأفادت مصادر محلية، شمالي البلاد، بأنها رصدت تحليقا مكثفا للطيران في أجواء شمالي البلاد، بما في ذلك أصوات طائرات مروحية تحلق على ارتفاعات مختلفة، وذلك في أعقاب الإعلان عن "الحدث الأمني" في منطقة الجليل.

ونفت تقارير إسرائيلية أن تكون المناطق الشمالية قد شهدت تسلل أشخاص من لبنان برا أو بحرا، في حين أشارت إلى "حادث خطير غير أمني".

وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى شبهات بتسلل أشخاص من جنوب لبنان إلى المنطقة القريبة من "موشاف شتولا" القريب من المناطق الحدودية.

تفاصيل أوفى فور ورودها..