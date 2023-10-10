شهيدان ومصابون برصاص الاحتلال في جنين

استشهد شابان وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت عند حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.

وأفاد مراسلنا باستشهاد الشاب محمود محمد سباعنة (22 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال الحي على حاجز الجلمة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي على حاجز الجلمة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة، وصول شهيد وإصابتين بحالة حرجة وإصابة بحالة متوسطة، إلى مستشفى ابن سينا في جنين.