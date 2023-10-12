شهيد وإصابات خطيرة باعتداء المستوطنين على موكب شهداء قصرة

قال الهلال الأحمر في بيان: "بلغ عن شهيد في مستشفى رفيديا متأثرا بإصابته خلال هجوم المستوطنين على موكب شهداء قصرة قضاء نابلس".

استشهد فلسطيني وأصيب عدد من الشبان، اليوم الخميس، بعد استهدافهم بالرصاص الحي أطلقه مستوطنون على مسيرة تشييع شهداء بلدة قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر في بيان: "بلغ عن شهيد في مستشفى رفيديا متأثرا بإصابته خلال هجوم المستوطنين على موكب شهداء قصرة قضاء نابلس".

وبحسب جمعية الهلال الأحمر، فأن شابا (26 عاما) استشهد بعد إصابته برصاص المستوطنين، إضافة لإصابة مواطنين آخرين.

وأفاد شهود عيان أن مستوطنين مسلحين هاجموا موكب تشييع الشهداء الأربعة الذين استشهدوا مساء أمس الأربعاء، في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومنعوا المشيعين من الوصول للبلدة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى سلفيت الحكومي باتجاه قصرة، وسط تهديدات أطلقها المستوطنون باعتراض موكب التشييع.

واضطر موكب التشييع لتغيير مساره الطبيعي بعد أن أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، ومنعت مرور الموكب عبره.

وعند وصول الموكب عند مفترق بلدة الساوية جنوب نابلس، اعترضهم المستوطنون وأطلقوا باتجاههم الرصاص ورشقوهم بالحجارة.

ونقل المصابون إلى مركز السراج الطبي في بلدة قبلان ومن ثم إلى مستشفيي رفيديا وسلفيت، واحتجز موكب التشييع في بلدة الساوية ولم يتمكن من إكمال طريقه إلى قصرة.