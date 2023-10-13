أوستن: "الدعم الأميركي لإسرائيل صلب كالحديد"

نتنياهو: "مثلما اتحد العالم المتحضر من أجل محاربة داعش، على العالم المتحضر أن يتحد كي يساعدنا في محاربة حماس"* أوستن: "نحن معكم. وشهدنا الأفعال المروعة لهذه المنظمة الإرهابية"

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ووزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في تل أبيب، اليوم الجمعة، إنه "سنستمر بالقتال وسننتصر بالحرب، ونحن نحارب على مستقبلنا ووجودنا، واتفقنا أنا وأوستن على مجموعة خطوات وإستراتيجيات. ويعلم أعداؤنا في العالم دلالات الحلف بين إسرائيل والولايات المتحدة. وأعداؤنا يريدون القضاء علينا وفي النهاية سنبقى".

وأضاف أن "الحرب ستكون طويلة وصعبة وسيكون لها أثمان. وسنحقق ونستخلص الدروس. والآن نحن في حرب. وجرى تحول في الأيام الأخيرة والعدو الذي هاجمنا نهاجمه. وسنوضح للعالم حزمنا وقوتنا وماذا سيحدق لمن قتل أولادنا وجنودنا. وفي نهاية الحرب سننتصر".

وقال غالانت "أننا سندمر حكم حماس ونقضي على قدراتها العسكرية بشكل قوي جدا وإلى الأبد".

بدوره قال أوستن "إنني هنا شخصيا من أجل التوضيح أن الدعم الأميركي لإسرائيل صلب كالحديد. وهذا ليس وقت الحياد. ولا يوجد أي تبرير أبدا خاصة حيال هجوم حماس. ومن يريد سلاما في المنطقة ملزم بالتنديد بحماس وعزلها، وأن هذا الهجوم لم يكن باسم الشعب الفلسطيني أو التطلع الشرعي لدولة وسلام وأمن إلى جانب إسرائيل. ووحشية حماس تذكرني بداعش. ومثل داعش، لا يوجد لدى حماس أي شيء لتطرحه باستثناء الكراهية والموت".

وأضاف أوستن أن "الرئيس بايدن قال لنتنياهو إن الديمقراطيات تكون قوية أكثر عندما تنصاع لقوانين الحرب. وهذا وقت الحزم، لكن ليس الانتقام".

وتابع أوستن أنه "ننسق تحرير المخطوفين عن كثب مع إسرائيل".

واعتبر أوستن، خلال لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أنه ""أنت تعلم أنني الذي خطط الحرب على داعش بداية، ونحن نعرف داعش جيدا، وما حدث هنا أسوأ مما رأيناه لدى داعش".وقال نتنياهو "إنني أثمن الموقف الحازم التي عبرتم عنه أنت والرئيس ووزير الخارجية والشعب الأميركي والإدارة الأميركية

وكرر نتنياهو أن "حماس هي داعش. وما قلته أنت وما قاله الرئيس، بمفاهيم كثيرة هو أن حماس أسوأ من داعش. وبالضبط مثلما اتحد العالم المتحضر من أجل محاربة داعش، على العالم المتحضر أن يتحد كي يساعدنا في محاربة حماس. وأعلم أنكم تقفون إلى جانبنا ونقدر هذا جدا".

بدوره، قال أوستن "نحن معكم. ومثلما قال الرئيس، لديكم ظهرنا (أي الدعم الأميركي). وكان هذا أسبوع رهيب. وشهدنا الأفعال المروعة لهذه المنظمة الإرهابية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أوستن، أنه سيبحث، مع المسؤولين الإسرائيليين احتياجاتهم من السلاح.

ووصل أوستن إلى تل أبيب، صباح اليوم، بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن للبلاد.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، قال أوستن: "سألتقي مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ووزير الأمن، يوآف غالانت، وغيرهم من كبار القادة لإثبات أن الدعم الأميركي لأمن إسرائيل قوي، والتحدث معهم وجهًا لوجه حول احتياجاتهم الدفاعية".