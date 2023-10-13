الاحتلال يطالب سكان مناطق حدودية بالتحصن بالمنازل ويقصف مواقع جنوبي لبنان

استهدف جيش الاحتلال إسرائيلي عصر الجمعة مناطق حدودية في جنوب لبنان، في تصعيد مستمر منذ نحو أسبوع.

طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان بلدات قريبة من الحدود اللبنانية يوم الجمعة التحصن في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ قائلا إن هناك ما يشتبه بأنه عملية تسلل جارية لمسلحين من جنوبي لبنان، وسط سماع تبادل لإطلاق نار في المنطقة.

وصدر الإنذار لسكان "حنيتا" و"مسغاف عام" و"المطلة"، ولاحقا لسكان "كريات شمونة" كذلك، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية الحربية في أجواء لبنان الجنوبية، واستهداف مواقع في محيط بلدات الضهيرة وعلما الشعب ويارين.

وأدى القصف على خراج بلدة علما الشعب إلى اندلاع حريق هائل، فيما نقلت "رويترز" عن مصدر أمني لبنان، أن القصف الإسرائيلي، جنوبي لبنان، استهدف ضمن مواقع أخرى، برج مراقبة تابع للجيش اللبناني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عن "انفجار على السياج الحدودي" ألحق به "أضرارًا طفيفة". وقال إن وحداته تردّ بقصف مدفعي وقصف دبابات باتجاه الأراضي اللبنانية؛ مصادر لبنانية تحدثت أن الجيش اللبناني رد بقصف استهتدف موقع للجيش الإسرائيلي.

وأفاد مصدر أمني لبناني بأن القصف أعقب "محاولة تسلل" من الجانب اللبناني، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد أن "مجموعة فلسطينية" حاولت التسلل من دون أن تحقق هدفها.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لـ"حزب الله" أن ما حصل "هو اقتراب مجموعة من الجدار الفاصل وكسره" تبعه "اشتباك مع العدو قبل أن تنسحب". وطاول القصف الإسرائيلي برج مراقبة للجيش اللبناني.

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