56 شهيدا بالضفة والقدس منذ "طوفان الأقصى": استشهاد فتى في بيتا

أعلنت وزارة الصحة، أن الشاب دويكات أصيب بجروح خطيرة في البطن برصاص الاحتلال الحي ليعلن لاحقا عن استشهاده، خلال مواجهات في جبل العرمة في بلدة بيتا.

استشهد، اليوم الأحد، الشاب كرم أيمن دويكات (17 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الشاب دويكات أصيب بجروح خطيرة في البطن برصاص الاحتلال الحي ليعلن لاحقا عن استشهاده، خلال مواجهات في جبل العرمة في بلدة بيتا.

وكانت مواجهات اندلعت عقب اقتحام عشرات المستوطنين قمة جبل العرمة في بيتا، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان قد استشهد الفتى محمد رفعت محمد عدوان (16 عاما) من بلدة فرعون جنوب طولكرم، مساء السبت، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي غرب البلدة.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى أكثر من 56 شهيدا بينهم 17 طفلا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة في غزة ضد الاحتلال.