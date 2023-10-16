توقيف الفنّانة دلال أبو آمنة للتحقيق بسبب تغريدة

أوقفت الشرطة الإسرائيلية، الفنّانة دلال أبو آمنة، الإثنين، بسبب منشور في وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية الحرب على غزة.

وأفادت تقارير بأن أبو آمنة قد أُوقفت للتحقيق معها بشأن تغريدة قالت فيها: "لا غالب إلا الله".

يأتي ذلك فيما تشن الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات في المجتمع العربي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعرّض عشرات المواطنين العرب للفصل من أماكن عملهم كما جرى تهديد طلاب عرب من الجامعات والكليات المختلفة بالفصل بسبب منشورات منددة بالعدوان على قطاع غزة.

وفي سياق ذي صلة، رفضت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، في وقت سابق الإثنين، الاستئناف على قرار تمديد اعتقال د. عامر الهزيل حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بعد قرار صدر في اليوم ذاته من قبل محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، يقضي بتمديد اعتقال الهزيل، المرشح لرئاسة بلدية رهط، حتى يوم الخميس المقبل، للمرة الثانية.

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