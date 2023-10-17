لبنان: 4 شهداء في قصف إسرائيلي و"حزب الله" يتبنى استهداف مواقع إسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، في عدة بيانات منفصلة، شن قصف مدفعي على مواقع لـ"حزب الله"، فيما أفادت تقارير لبنانية بسقوط قذائف في مناطق وبلدات مأهولة واستخدام الجيش الإسرائيلي لقنابل الفوسفور.

من أحد المواقع المستهدفة في جنوب لبنان

استشهد 4 أشخاص في قصف نسب إلى الجيش الإسرائيلي والذي استهدف منطقة علما الشعب في جنوب لبنان، في وقت تشهد فيه الحدود قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي من ناحية و"حزب الله" وفصائل المقاومة الفلسطينية من ناحية أخرى.

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وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، أن 4 فرق توجهت إلى منطقة علما الشعب لنقل جثث 4 ضحايا جراء القصف الإسرائيلي.

في المقابل، أصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى مواطن بجروح من جراء صاروخ مضاد للدبابات أطلق باتجاه بلدة المطلة، والذي تبنى "حزب الله" إطلاقه.

وأعلن "حزب الله" عن مقتل عنصرين له وهما محمود أحمد بيز "كاظم" من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، وحسين عباس فصاعي "ساجد كربلا" من بلدة كونين جنوب لبنان؛ إذ قال إنهما "ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي".

كما تبنى "حزب الله"، في وقت لاحق، استهداف موقع "زرعيت" و"الصدح" و"جبل الدير" و"المالكية" و"بركة ريشا" بالأسلحة المباشرة؛ وفقا لما جاء في بيان له.

وجاء في بيان آخر له: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم باستهداف آلية للجيش الإسرائيلي في موقع المطلة، وحققوا فيها إصابات مباشرة". كما تبنى استهداف نقطة تمركز عسكرية لجنود الجيش الإسرائيلي مقابل بلدة راميا عند الحدود بالصواريخ الموجهة، ما أوقع عددا من الإصابات المؤكدة بين قتيل وجريح؛ وفقا لما جاء في بيان له.

وفي استهداف آخر، أعلن "حزب الله" قصف مجموعة من الجنود كانت متمركزة في موقع بياض بليدا بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مؤكدة؛ وفقا لما أورده في بيان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في عدة بيانات منفصلة، شن قصف مدفعي على مواقع لـ"حزب الله"، فيما أفادت تقارير لبنانية بسقوط قذائف في مناطق وبلدات مأهولة واستخدام الجيش الإسرائيلي لقنابل الفوسفور.

وتشهد الحدود مع لبنان توترا متصاعدا إثر تبادل القصف، إذ طلب من سكان بلدات إسرائيلية على الحدود بالتزام المنازل والبقاء قرب الملاجئ.