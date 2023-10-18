إسرائيل: لن نعرقل "مساعدات أساسية" من مصر لغزة تقتصر على الغذاء والماء والدواء

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأربعاء، أن سلطات الاحتلال "لن تعرقل دخول إمدادات إنسانية من مصر (إلى قطاع غزة) طالما أنها تقتصر على الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين الموجودين في جنوب قطاع غزة أو المتنقلين هناك".

في المقابل، هددت سلطات الاحتلال، في بيان، بـ"إحباط" أي إمدادات إنسانية تعتبر أنها قد "تصل إلى حماس"؛ مشددة على أن "إسرائيل لن تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية من أراضيها إلى قطاع غزة ما لم يتم إعادة الرهائن".

وطالبت سلطات الاحتلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وشدد البيان على أن الحكومة الإسرائيلية "تعمل على حشد دعم دولي واسع لهذا الطلب".

وقال مكتب نتنياهو إن هذه القرارات التي صدرت عن "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، تأتي بناء على طلب من الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتوفير "مساعدات إنسانية أساسية" لقطاع غزة المحاصر.

وذكر البيان أن ذلك يأتي على ضوء "الدعم الأميركي الجارف والحيوي للمجهود الحربي" للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة المحاصر.