النقب: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في رهط

ذكرت الشرطة في بيان أنها تلقّت بلاغا بشأن "حدث إطلاق نار في مدينة رهط، تم خلاله نقل أحد سكان المدينة، وهو في العشرينات من عمره، من قِبل طاقم (طبيّ) في حالة حرجة، إلى المركز الطبي ’سوروكا’، وتم إعلان وفاته لاحقا

قُتل شاب في العشرينات من عمره، إثر إصابته بإطلاق رصاص في رجيمة ارتُكبت في مدينة رهط بالنقب، قبيل انتصاف ليل الأربعاء.

وذكرت الشرطة في بيان أنها تلقّت بلاغا بشأن "حدث إطلاق نار في مدينة رهط، تم خلاله نقل أحد سكان المدينة، وهو في العشرينات من عمره، من قِبل طاقم (طبيّ) في حالة حرجة، إلى المركز الطبي ’سوروكا’، وتم إعلان وفاته لاحقا في المستشفى".

وأضافت أن عناصرها "وصلت إلى مكان الحدث (الجريمة)... وبدأت بالتحقيق في خلفية وملابسات الجريمة، وجمع القرائن واتخاذ الإجراءات الإضافية لتحديد مكان المشتبه بهم، المتورطين" في الجريمة.

يأتي ذلك مع تصاعد الجريمة والجريمة المنظمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري الذي يشهد تسجيل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا القتل، بلغت 192 قتيلا عربيا، بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام، أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.