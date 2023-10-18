بايدن يصل إلى إسرائيل

من المزمع أن يبحث بايدن مستجدات الحرب مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فيما سيشارك في "كابينيت الحرب".

وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، صباح اليوم، الأربعاء، إلى إسرائيل في "زيارة تضامن ودعم" ستستمر عدة ساعات، وذلك بعد 12 يوما على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 3200 شهيد وعملية "طوفان الأقصى" التي قتل فيها نحو 1300 إسرائيلي منذ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

تغطية متواصلة في قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وتأتي هذه الزيارة غداة استشهاد المئات من الفلسطينيين بينهم أطفال في قطاع غزة إثر مجزرة ارتكبت في مستشفى الأهلي المعمداني.

ومن المزمع أن يشارك بايدن في "كابينيت الحرب" وبحث مستجدات الحرب مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل أن يدليا بتصريحات مشتركة بعد ذلك.

كما سيلتقي بايدن خلال الزيارة بعائلات أسرى ومصابين إسرائيليين.

وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض، فإن بايدن سيوجه "أسئلة صعبة" للحكومة الإسرائيلية على خلفية مستجدات الحرب؛ وفقا لما نقلت تقارير إسرائيلية.

وكان من المقرر أن يتوجه بايدن بعد هذه الزيارة إلى الأردن للمشاركة في قمة مع الملك الأردني، عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غير أن الأردن أعلنت عن إلغاء القمة على خلفية المجزرة التي ارتكبت في مستشفى الأهلي المعمداني الليلة الماضية.

يتبع...