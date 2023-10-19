قتيلان بجريمتي إطلاق نار في رهط وعكا

يأتي ذلك مع تصاعد الجريمة والجريمة المنظمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري الذي يشهد تسجيل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا القتل، بلغت 193 قتيلا عربيا، بينهم 15 امرأة.

قتل شاب في الثلاثينيات من عمره، وذلك إثر جريمة إطلاق نار نفذت فجر اليوم الخميس، في مدينة عكا، وهي جريمة القتل الثانية التي تنفذ بغضون ساعات، حيث قتل شاب من رهط بالنقب رميا بالرصاص قبيل انتصاف الليلة الماضية.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في مدينة عكا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، حيث أقر الطاقم وفاة شاب يبلغ من العمر 35 عاما، وذلك بعد تعرضه إلى إطلاق نار.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

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وفي رهط وقبيل انتصاف ليل الأربعاء، قتل الشاب أحمد رياض الهزيل في العشرينات من عمره، إثر إصابته بإطلاق رصاص في جريمة نفذت في المدينة.

القتيل أحمد رياض الهزيل

وتلقت الشرطة بلاغا عن حادث إطلاق نار في مدينة رهط، تم خلاله نقل أحد سكان المدينة، وهو في العشرينات من عمره، من قبل طاقم طبي في حالة حرجة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وتم إعلان وفاته لاحقا بعد أن فشل الطاقم الطبي في المستشفى إنقاذ حياته.

يأتي ذلك مع تصاعد الجريمة والجريمة المنظمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري الذي يشهد تسجيل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا القتل، بلغت 193 قتيلا عربيا، بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.