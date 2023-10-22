استهداف خلية ثالثة في جنوبي لبنان بقصف إسرائيلي واعتراض طائرة مسيرة

استهدف الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأحد، ثلاث خلايا تابعة لـ"حزب الله" في جنوبي لبنان ردًا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه مواقع إسرائيلية.

استهدف الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأحد، 3 خلايا مقاتلين تابعة "لحزب الله" في جنوبي لبنان، إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع نحو مواقع إسرائيلية ودبابة عند الحدود الشمالية مع إسرائيل.

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وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القبة الحديدية اعترضت طائرة مسيرة قادمة من لبنان.

والمناطق الإسرائيلية الثلاث التي تعرضت لاستهداف صواريخ مضادة للدروع هي؛ "أفيفيم" و"برعم" و"وهار دوف"، وتعرض برج مراقبة للاستهداف.

وبالإضافة لاستهداف خلايا المقاتلين، قصف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع تابعة لـ"حزب الله" في جنوبي لبنان.