الخليل: استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب

أعلن جيش الاحتلال في بيان صدر عنه أنه أطلق النار على شاب قرب مخيم العروب زعم أنه "حاول دهس مجموعة من الجنود" رغم أن هناك فيديو يوثّق مشيه على الأقدام لحظة استهدافه من الخلف دون وجود سيارة أو قوة...

استُشهد الشاب قتادة سلامة غنيمات (20 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرب مخيم العروب، شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل مخيم العروب، أطلقت النار بكثافة صوب مركبة فلسطينية أثناء خروجها من مخيم العروب، وعند خروج الشاب غنيمات منها، أصابه جنود الاحتلال بعدة رصاصات، ما أدى إلى استشهاده.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد غنيمات، وأطلقت النار صوب مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر وطاقمها، عند محاولتهم الوصول إليه.

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وأكد جيش الاحتلال في بيان صدر عنه أنه أطلق النار على شاب قرب مخيم العروب زعم أنه "حاول دهس مجموعة من الجنود" رغم أن هناك فيديو يوثّق مشيه على الأقدام لحظة استهدافه من الخلف دون وجود سيارة أو قوة من الجيش بالقرب منه.

وادعى الجيش في بيانه أنه وجد سكينا في سيارة الشاب.

وشهدت الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما دارات اشتباكات مسلحة في بعض المناطق، أسفرت عن استشهاد 5 شبان في رصاص الاحتلال، ومع اسشهاد قتادة سلامة في مخيم العروب يرفع حصيلة الشهداء بالضفة منذ "طوفان الأقصى" إلى 91 شهيدا.

وكان قد استشهد شاب في بلدة طمون قضاء طوباس برصصا في الرأس، بينما استشهد شابان بقصف جوي للاحتلال لمسجد في مخيم جنين، فيما بلغ عن شهيد رابع في مخيم عسكر الجديد في نابلس، جراء إصابته برصاصة في القلب، وأعلنت وزارة الصحة عن شهيد خامس في قباطية.

واستشهد عدنان جهاد بني عودة (19 عاما)، بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة طمون قضاء طوباس.

واستشهد الشاب مالك جميل شرقاوي (26 عاما)، برصاصة في القلب أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس.

وفي مخيم جنين، استشهد الشابان محمد مروان عبد الرحمن عبد الله (27 عاما) ومود حسين أبو عابد (30 عاما، وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة، بقصف جوي للاحتلال استهدف مسجد الأنصار في المخيم.