تقرير: أزمة بين نتنياهو والجيش وداخل الكابينيت المقلص والموسع

نشأت "أزمة ثقة" بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبين الجيش الإسرائيلي على خلفية "تأخير" الاجتياح البري لقطاع غزة، وتسود هذه الأزمة داخل "كابينيت الحرب" وكذلك داخل الكابينيت الموسع للشؤون السياسية والأمنية، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، قد أعلن خلال إحاطة صحافية، أمس، أن الجيش الإسرائيلي جاهز لشن الاجتياح البري وأنه بانتظار أوامر المستوى السياسي.

وأفادت الصحيفة بأنه "عدا النقاش حول التوقيت، نشأت أزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وداخل الكابينيت المقلص والكابينيت الموسع".

وأضافت الصحيفة أن أزمة الثقة هذه "تلحق ضررا آخر إضافة إلى الضرر الرهيب الذي لحق بإسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وهذه الأزمة تضع مصاعب أمام التقدم في الحرب وأنان اتخذا القرارات، وبضمنها القرارات المؤلمة. وإسرائيل بحاجة الآن إلى قيادة فعالة ومُركّزة على مهمتها".

ونقلت شبكة "سي.إن.إن"، أمس، عن مسؤولين في واشنطن قولهم إن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا على إسرائيل كي تؤجل الاجتياح البري للقطاع من أجل السماح بالتقدم في موضوع الأسرى الإسرائيليين في غزة. ونفت مصادر في إسرائيل وجود ضغوط أميركية كهذه.

وحسب الصحيفة، فإن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مقتنع بأن التركيز على موضوع الأسرى الإسرائيليين في غزة يسبق أي خطوة أخرى، بما في ذلك الاجتياح البري.

وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل كانت تريد الفصل بين مسألة الدخول البري ومسألة المخطوفين. وفي الظروف التي نشأت ثمة شك إذا كان هذا الفصل ممكن".

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلافا لوضع في العام 1973، حيث كانت الحكومة الإسرائيلية أثناء حرب تشرين تقوم بمهامها، فإن الأمور جارية في إسرائيل اليوم، "لكن لا توجد إدارة تعمل. وهذه مصيدة 23".

وتابعت الصحيفة أنه "هذه المرة، وبالرغم من النوايا الحسنة، فإن لاعبي التعزيز بيني غانتس وغادي آيزنكوت، يتركان بصمة مقلصة على النتيجة النهاية، حاليا على الأقل. وبموجب الاتفاق الذي وقعاه مع نتنياهو، لا يمكنهما التقاء ضباط خارج مداولات الكابينيت إلا بعد مصادقة رئيس الحكومة".

وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولين سياسيين وعسكريين بأن الحكومة تواجه صعوبة باتخاذ قرارات متفق عليها في مواضيع مركزية مطروحة على أجندتها. والأسبوع الماضي، منع نتنياهو عملية عسكرية استباقية ضد حزب الله، طالب وزير الأمن، يوآف غالانت، والجيش الإسرائيلي بشنها. وينفي نتنياهو هذا الأمر، علما أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل الامتناع عن توجيه ضربة استباقية كهذه لحزب الله.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أحداث 7 أكتوبر تسببت بأزمة ثقة: نتنياهو غاضب على قيادة الجيش الإسرائيلي، الذين يرى نتنياهو أنهم يتحملون مسؤولية كل ما حدث. ويتعامل بنفاد صبر مع الآراء والتقديرات التي يقولها الضباط برتبة لواء ولا يسارع إلى تبني الخطط التي يقدمونها. وليس صدفة أنه التقى مرتين في الأيام الأخيرة مع اللواء المتقاعد يتسحاق بريك، الذي ينتقد بشدة قدرات سلاح البرية ويعارض عملية برية في غزة".

ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقات بين نتنياهو وغالانت تضع مصاعب كبيرة أمام عمل مشترك بينهما، ونشأت الترسبات في آذار/مارس الماضي، عندما أقال نتنياهو غالانت واضطر إلى التراجع لاحقا. وتفاقمت هذه الترسبات بعد تسريب معلومات لوسائل الإعلام حول منع نتنياهو "ضربة استباقية" ضد حزب الله.

وشددت الصحيفة على أن الصجام بين نتنياهو وغالانت ليس على خطط الحرب فقط، وإنما على خلفية شخصية. "فنتنياهو يجهز نفسه لكفاح جماهيري سيبدأ بكل قوة عندما يستقر الوضع الميداني" بعد الحرب. "وأنصاره في الشبكة الاجتماعية يحملون المسؤولية عن الكارثة على جهاز الأمن وغالانت ورئيس هيئة الأركان العامة ومرؤوسيه".