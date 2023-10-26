استشهاد فتى وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتى أسيد حمدي حميدات (17 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله، اليوم الخميس.

وباستشهاد حميدات ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 313 شهيدًا، بينهم 105 شهداء منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طفلين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الجلزون للاجئين.

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت باتجاه الشبان.

الشهيد أسيد حمدي حميدات (17 عاما)

ولفتت الطواقم التابعة لـ"الهلال الأحمر" الفلسطيني إلى إصابة طفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، وآخر (16 عاما) في الصدر، نُقلا على إثرها إلى المشفى.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل المخيم.

هذا وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مشترك صد عن الشاباك والجيش، اعتقال أكثر من 1000 فلسطيني من الضفة المحتلة منذ بدء الحرب على غزة.

وزعم الاحتلال أن 660 من بين المعتقلين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في الضفة الغربية، هم ناشطون في حركة حماس.

وبحسب بيان الاحتلال، فإنه اعتقل خلال الليلة الماضية "60 مطلوبا بينهم 47 ناشطا في حماس".

وارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر، عقب عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى 104 شهداء على الأقل.

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين منذ عملية "طوفان الأقصى"، بحيث استشهد خمسة أشخاص على الأقل برصاص مستوطنين.

وأفادت منظمات حقوقية بأن المستوطنين نفذوا هجمات وأشعلوا النار في سيارات وهاجموا تجمعات سكنية، ما أجبر سكانها على الجلاء إلى مناطق أخرى، كما اعتدوا بالضرب وإطلاق النار والحجارة على الفلسطينيين في مواقع مختلفة بالضفة.