الحرب على غزة: مسؤولون من حماس وإيران في روسيا لإجراء مباحثات وإسرائيل تطالب بطرد الوفد الفلسطيني

ذكرت حماس، أن وفدا لها "بقيادة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة د.موسى أبو مرزوق، قد التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف".

يتواجد مسؤولون من حركة "حماس" وإيران في موسكو، اليوم الخميس، لإجراء مباحثات في ظلّ الحرب على غزة، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الروسية، فيما طالبت إسرائيل موسكو بطرد مسؤولي حماس من البلاد، بينما قال الكرملين، إنه لا لقاءات مخطَّطة لبوتين مع وفد حماس.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ممثلين لإيران وحماس موجودون في موسكو الخميس لإجراء مباحثات، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على غزة، قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا "وجود ممثلين لهذه الحركة الفلسطينية في موسكو"، وأن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري يتواجد أيضا في العاصمة الروسية، من دون أن تقدم تفاصيل بشأن جدول أعمال المباحثات أو مضمونها.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيليّة، إن "أيادي كبار مسؤولي حماس ملطخة بدماء أكثر من 1400 إسرائيلي ذبحوا وقتلوا وأعدموا وأحرقوا، وهم مسؤولون عن اختطاف أكثر من 220 إسرائيليا بينهم أطفال ونساء وشيوخ"، على حدّ زعمها.

وأكدت الوزارة أن "إسرائيل ترى في دعوة كبار مسؤولي حماس لزيارة موسكو، خطوة مُدانة، تدعم الإرهاب، وتضفي الشرعية على الفظائع التي يرتكبها مخرّبو حماس".

وفد حماس يترأسه أبو مرزوق والتقى مبعوث بوتين للشرق الأوسط

من جانبها، ذكرت حماس، أن وفدا لها "بقيادة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة د.موسى أبو مرزوق، قد التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو ظهر اليوم الخميس".

وبحسب البيان، فقد "ضم وفد الحركة كل من عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة د.باسم نعيم، وممثل الحركة لدى موسكو".

وأشار البيان إلى أن "وفد الحركة استعرض العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وسبل وقف الجرائم الصهيونية المدعومة من قبل الولايات المتحدة والغرب".

وأكد وفد الحركة "على حق شعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير والعودة، وحقّه في مقاومة الاحتلال الصهيوني بالسبل المتاحة كافة، وأن الجرائم الصهيونية بحق المدنيين، لن تغطي على هزيمته العسكرية والأمنية التي تلقاها يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

ووفق البيان، "أشاد وفد الحركة بموقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجهود الدبلوماسية الروسية النشطة، وأكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه جريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها الحكومة الصهيونية".

وجاء فيه أن "بوغدانوف عبّر عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، واستعرض جهود بلاده مع الأطراف المعنية الرامية لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية".