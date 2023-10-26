بيان مشترك لـ9 دول عربية يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة ويدين سياسة التهجير القسري

أكدت الدول العربية في بيانها، "إدانة سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي".

طالب بيان مشترك صدر عن تسع دول عربية، بوقف فوريّ ومستدام لإطلاق النار في غزة، ويدين سياسة التهجير القسريّ والعقاب الجماعيّ اللتين ينتهجهما جيش الاحتلال الإسرائيليّ خلال عدوانه.

وصدر البيان المشترك عن وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين والمغرب.

وشدّد البيان على "إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وعلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأكد أن "غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة لشعوب المنطقة".

كما أكد "إدانة سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي".

يأتي ذلك فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء إلى أكثر من 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلًا و1709 نساء و397 مسنًا وأكثر من 18 ألفا و500 مصاب؛ فيما تتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع انهيار المنظومة الصحية.

ويواصل الاحتلال، لليوم الـ20 على التوالي، قصف منازل المدنيين المأهولة بالسكان والأبراج السكنية في قطاع غزة، وارتكاب مزيدا من المجازر وقتل الأطفال والنساء والشيوخ.